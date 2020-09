Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Jetzt packt Mama Natascha aus!

Als Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit gingen, war die Überraschung groß. Eigentlich dachten die Fans, dass der "Bachelor in Paradise"-Schönling Filip das Herz der 26-Jährigen erobert hat. "Was es am Ende wird, wissen wir nicht, aber Freunde bleiben wir... egal was passiert", erklärte Yeliz damals in ihrer Instagram-Story. Mittlerweile ist klar, dass aus den beiden nichts geworden ist, denn die dunkelhaarige Schönheit hat sich Hals über Kopf in Jimi verliebt.