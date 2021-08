Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht: Liebes-Comeback? Dieses Indiz spricht dafür!

Offenbar scheinen die beiden wieder viel Zeit miteinander zu verbringen. Das verraten auch die Storys bei Instagram. Yeliz Koc postete ein Schnappschuss von einem Dessert und schrieb "Dampfnudeln mit Sesamfüllung und Vanillesoße" dazu. Jimi Blue Ochsenknecht postete ebenfalls ein Bild. "Bao Bun with sesam filling and vanilla sauce", schrieb er. Es sieht also tatsächlich wieder ganz danach aus, dass sie sich versöhnt haben - nach einer Liebes-Krise sieht das jedenfalls nicht mehr aus...

