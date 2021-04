Yeliz Koc: "Unerträglich" - So sehr leidet sie während der Schwangerschaft

Yeliz geht es sehr schlecht

"Seit der Schwangerschaft könnte ich 24 Stunden heulen, weil mich alles so emotional mitnimmt", klagt Yeliz, die mit starker Übelkeit und Schmerzen zu kämpfen hat. "Es ist einfach unerträglich, als wäre man in der Hölle und als wäre man vergiftet worden!"

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan nun wissen, ob sie trotzdem ein zweites Kind bekommen möchte. "Ich möchte dieses Gefühl einfach nie wieder haben", so die 27-Jährige. "Aber durch die Tabletten ist es nicht mehr so schlimm, trotzdem nicht geil. Es gibt Momente, in denen ich dann sage: Okay, das halte ich aus, dafür habe ich das Schönste, was es auf der Welt gibt. Aber dann kommen wieder die Stunden, die unerträglich sind und ich sage: definitiv nie, nie wieder. Ich glaube, sobald das Baby da ist, ist alles vergessen, so wie Mütter es nach der Geburt auch immer sagen."

Auch eine Adoption wäre für Yeliz vorstellbar. "Aber jetzt möchte ich erstmal das eine schaffen und die Zeit mit dem Kind in vollen Zügen genießen", stellt sie klar.

Baby-Überraschung bei Herzogin Kate! Bekommt die kleine Charlotte etwa bald ein Schwesterchen?