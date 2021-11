Young Dolph: Der Rapper wurde erschossen!

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer die Täter sind, ist unklar. Immer wieder hat es man auf Young Doplh abgesehen. Denn auf ihn wurden schon mehrere Mordversuche verübt. "Sie sind neidisch, weil ich so erfolgreich bin und so viel Geld habe", erklärte der Rapper damals gegenüber TMZ. Im Jahr 2017 musste er sogar operiert werden, nachdem er bei einem Angriff schwer verletzt wurde. Mit dem Debütalbum "King of Memphis" gelang ihm im Jahr 2016 der Durchbruch. Mit Songs wie "100 Shots", "Play Wit Yo’ Bitch" und "Major" war er sehr erfolgreich und hatte eine riesige Community. Er hinterlässt einen Sohn und eine Tochter.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu hier im Video: