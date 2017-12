Youtube-Star Angry Grandpa ist tot!

Keiner ist so schön ausgeflippt wie er! Charles Green aka Angry Grandpa wurde durch Ausraster-Videos bei Youtube berühmt. Jetzt trauern seine Fans um den beliebten Internetstar. Angry Grandpa ist im Alter von 67 Jahren verstorben.

Angry Grandpa wurde 67 Jahre alt

Die traurige Nachricht verkündete der Sohn von Angry Grandpa in einem emotionalen Video. Er war derjenige, der ihn in den lustigen Youtube-Videos immer wieder veräppelt hat und Angry Grandpa dadurch so schön böse wurde.

Angry Grandpa: Der YouTube-Wüterich bekommt ein Haus geschenkt und weint vor Glück!

In dem Clip erklärt Michael Green unter Tränen: "Ich wollte dieses Video nie machen. Wir haben heute Angry Grandpa verloren. Vielleicht sollte ich es jetzt nicht filmen, weil es gerade erst passiert ist, aber ich respektiere ihn zu sehr um jetzt meine Gefühle vor dem Internet zu verstecken."

Angry Grandpa verstarb bereits am 10. Dezember. Er war schwer krank.

Angry Grandpa litt unter Leberzirrhose

Wie Michael weiter berichtet, ging es Angry Grandpa zuletzt nicht mehr gut. "Anfang des Jahres bekam Angry Grandpa eine Krebsdiagnose, aber er hat sie besiegt und wir haben uns so gefreut." Doch dann kam im Juli eine weitere Schockdiagnose! "Im Juli wurde bei ihm Leberzirrhose diagnostiziert, wir dachten es wäre noch ein frühes Stadium, aber es stellte sich heraus, dass sie bereits im Endstadium war."

Angry Grandpa hinterlässt seine Verlobte, fünf Kinder und neun Enkel.