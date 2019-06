YouTube-Star Etika ist tot!

Schock-Nachricht für die Online-Welt! Nachdem -Star Etika seit einer Woche als vermisst galt, wurde nun die Leiche des 29-Jährigen am vergangenen Montag im New Yorker East River geborgen.

YouTube-Star Etika wurde als vermisst gemeldet

Nachdem der 29-Jährige am 19. Juni zuletzt am Telefon gehört wurde, wurde der YouTube-Star, dessen Videospiel-Channel 130.000 Fans abonniert hatten, als vermisst gemeldet. Am selben Tag wurden auf der Manhatten-Brücke einige Habseligkeiten des 29-Jährigen gefunden. Darunter sein Ausweis und sein Portemonnaie. Kurze Zeit davor sprach er in einem achtminütigen Video, welches er auf seinem mittlerweile gesperrten Kanal hochgeladen hatte, über seine psychischen Probleme.

YouTube-Star Etika wurde im East River geborgen

Am vergangen Montag dann die traurige Gewissheit: YouTube-Star Etika wurde im East River geborgen. Wann eine Trauerfeier zu Ehren des stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Wir sind in Gedanken bei seinen Angehörigen und wünschen ihnen viel Kraft in dieser traurigen Zeit.

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich auswegslosen Lebenslagen.