Schock für Johannes und Philipp Mickenbecker! Die beiden YouTube-Stars trauern um ihre Schwester, welche bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist.

Mit ausgefallenen Ideen sind die zwei Brüder gemeinsam mit Erik Westphal durch „The Real Life Guys“ im Netz berühmt geworden. Die Jungs müssen aber nun einen schweren Schicksalsschlag verkraften, denn ihre Schwester ist um tragische Weise ums Leben gekommen.

Gegenüber dem „Hessischen Rundfunk“ bestätigte das darmstädtische Konstrukteursduo die tragische Todesmeldung. In der Nähe von Bensheim in Hessen sei die Maschine am Wochenende abgestürzt. Offenbar hat der Pilot das Bewusstsein verloren. Schuld daran soll eine Kohlenmonoxid-Vergiftung gewesen sein. Das Flugzeug soll sich nicht in einem einwandfreien Zustand befunden haben.

Es wurde eine Obduktion angeordnet und auch ein Gutachten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen wird erwartet – das Ergebnis wird wahrscheinlich erst in einigen Monaten vorliegen.