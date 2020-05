YouTuber Corey La Barrie stirbt bei Autounfall!

YouTuber Corey La Barrie ist tot! Der 25-Jährige feierte erst diese Woche seinen Geburtstag. Nun schloss der Star nach einem Autounfall für immer seine Augen.

Corey La Barrie verunglückt tödlich

Wie durch "TMZ" berichtet wird, soll Corey La Barrie am zehnten Mai mit "Ink Master"-Star Daniel Silva in einem McLaren-Sportwagen unterwegs gewesen sein. Wie es heißt, sollen die beiden mit dem Auto gegen ein Straßenschild und einen Baum gekommen sein. Wer am Steuer saß, ist nicht bekannt. Beide kamen anschließend in ein Krankenhaus. Doch während Daniel Silva mit einer Hüftverletzung davon kam, soll Corey bereits am Unfallort verstorben sein.

Das Netzt trauert um Corey

"Dies ist das Schwierigste, was ich jemals tun musste. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich tun soll", heißt es durch Jarad, dem Bruder von Corey, via . Aktuell sollen die Umstände des Unfalls genauer untersucht werden. Wann eine Trauerfeier zu Ehren des - stattfinden soll, ist noch nicht bekannt.

