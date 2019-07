Youtuber Grant Thompson ist tot!

Reddit this

Grant Thompson liebte es, zu unterhalten. Der 38-Jährige begeisterte in der Social-Media-Serie "The King of Random" über 11 Millionen Follower. Jetzt ist er tot.

Das war die Todesursache

Grant verunglückte bei einem Paragliding-Flug. Da bestätigte seine Bruder Mark gegenüber "TMZ". Am Montag war der Yotuber zu dem Ausflug aufgebrochen. Als er plötzlich vom Radar verschwand, wurde die Polizei eingeschaltet. Einen Tag später entdeckten die Beamten die Leiche des 38-Jährigen. Durch die Videokamera, die er bei dem Flug trug, soll jetzt die genaue Unfallursache ermittelt werden.

Statement von Grants Kollegen

Grants Kollegen meldeten sich bereits via zu Wort. "Leider müssen wir mitteilen, dass Grant Thompson letzte Nacht gestorben ist. Grant liebte seine Fans über alles. (...) Grants Vermächtnis wird auf dem Kanal und in der von ihm kreierten globalen Gemeinschaft weiterleben."

