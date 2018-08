Youtuber McSkillet stirbt bei Autounfall

Schockierendes Drama um McSkillett. Der Youtuber verursachte in San Diego absichtlich einen Verkehrsunfall, bei dem er und zwei weitere Menschen ums Leben kamen.

Es war Selbstmord

Mit seinem McLaren 650S raste er in den Gegenverkehr und prallte ungebremst in einen weiteren Wagen. Beide Autos gingen in Flammen auf. Neben McSkillet starben auch eine 42-jährige Frau am Steuer des anderen Unfallwagens und ihre 12-jährige Tochter. Sechs weitere Fahrzeuge wurden ebenfalls in den Unfall verwickelt, acht Personen wurden verletzt.

Bisher blieb McSkillet anonym

Bisher war weder das Gesicht von McSkillet, noch sein bürgerlicher Name Trevor Heitmann bekannt. Diese Informationen wurden erst jetzt im Zuges seines Selbstmords bekannt gegeben. Seit März zog sich der Youtuber zurück, ließ seinen Kanal ruhen. Mit seinen Videos, in denen er vor allem den beliebten Egoshooter "Counter-Strike: Global Offensive" besprach, soll er ein Vermögen verdient haben. Erst im Dezember legte er sich den 100.000 Euro teuren Unfallwagen zu.

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich auswegslosen Lebenslagen.