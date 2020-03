YouTuberin Dounia Slimani: Krebs-Schock!

Große Sorge um Dounia Slimani! Die YouTuberin hat kürzlich eine schockierende Diagnose erhalten. Und das auch nur rein zufällig...

Dounia hat Krebs

Die -Influencerin war kürzlich in einen Autounfall verwickelt und musste anschließend operiert werden. Dabei fiel den Ärzten ein Tumor auf. „Ich wurde am Dienstag mit Krebs diagnostiziert – einem Krebs, den man so nicht sieht. Das heißt, der Autounfall, der zur Operation geführt hat, hat mir das Leben gerettet. Während der OP haben die etwas festgestellt, was ihnen nicht passt", erklärt die dunkelhaarige Schönheit in ihrem neuesten -Video.

„Es waren die dunkelsten Tage meines ganzen Lebens, weil man sich das erste Mal mit der Endlichkeit seines Daseins konfrontiert fühlt“, gesteht die Schwester von Sami und Lamiya Slimani. Genauere Details hat sie bisher nicht preisgegeben…

