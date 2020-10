YouTuberin Maren Wolf: Ihre Tipps für die perfekte Winterpflege für Haut und Haare!

YouTuberin Maren Wolf hat in Sachen Beauty einiges auf dem Kasten! So hat sie nun auch gemeinsam mit L’occitane ihre Geschenkbox "Christmas at Home" kreiert. Wir durften mit Maren darüber reden und haben gleichzeitig von ihr ein paar tolle Beauty-Infos für die perfekte Winterpflege für Haut und Haare erfahren!