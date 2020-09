Yuko Takeuchi: Die "Miss Sherlock“-Schauspielerin stirbt mit 40 Jahren

Fans und Freunde aus aller Welt trauern um Yuko Takeuchi. Die preisgekrönte japanische Schauspielerin ist im Alter von 40 Jahren gestorben. Wie "The Japan Times" berichtet, fand ihr Ehemann Taiki Nakabayashi sie leblos in ihrem Haus in Tokio vor. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Zwar wird an einigen Stellen ein Suizid erwähnt, endgültig bestätigt wurde diese Nachricht bisher jedoch noch nicht.