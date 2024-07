Yvonne Catterfeld: Auf dieses Video haben Fans so lange gewartet

In dem Clip versucht die Sängerin, die Wolken, in einer Pfütze stehend, eigenhändig weiterzuschieben. Mit den Worten "I tried my best", zu Deutsch "Ich habe mein Bestes gegeben", muss sie sich jedoch geschlagen geben. Selbst Yvonne Catterfeld schafft es scheinbar nicht, die Wolken weiterzuschieben ... schade.

Ihre Fans feiern sie jedoch trotzdem für diese lustige Reaktion auf das virale Video und zeigen dies in den Kommentaren. "Das ist so witzig. Beste Reaktion! Lieb ich sehr", freut sich ein Anhänger der Musikerin, ein Anderer schreibt: "Endlich! Ich habe so lange darauf gewartet, dass du auf dieses Reel reagierst." Da scheint die Sängerin ihren Fans wohl einen langgehegten Wunsch erfüllt zu haben. Auch wenn es mit dem Weiterschieben der Wolken nicht geklappt hat, mit dieser Reaktion sammelt Yvonne ordentlich Pluspunkte.

In diesem Jahr wird Yvonne Catterfeld wieder in der "The Voice"-Jury sitzen. Diese Beefs der Coaches sind unvergessen: