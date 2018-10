Yvonne Catterfeld: Dieses Foto rührt ihre Fans!

Wie rührend! Heute Abend ist Yvonne Catterfeld wieder dabei zu sehen, wie bei the "The Voice of Germany" alle Fan-Herzen höher schlagen lässt. Doch vorab überrascht sie ihre Fans nun mit einem rührenden Post...

Heute Abend geht "The Vocie of Germany" in die nächste Runde! Wieder mit dabei: . Als Jury-Mitglied entscheidet die erneut über das Talent der Teilnehmer. Doch vorab nun die schöne Überraschung..

Yvonne Catterfeld: Todes-Drama! Sie trauert um ihren Freund

Yvonne Catterfeld teilt ihre Emotionen mit ihren Fans!

Via " " postet Yvonne nun ein Foto von sich, durch das sie ihren Emotionen freien Lauf lässt. Doch damit nicht genug! Durch den Schnappschuss begibt sich Yvonne mit ihren Fans auf eine Zeitreise in die Vergangenheit und kommentiert: "Meine Fans posten jeden Tag verschiedenste Fotos von mir und erinnern mich so an schöne Momente - wie hier aus meinem Film 'Am Ende die Hoffnung', den wir 2010 gedreht haben. Wie die Zeit vergeht...euch eine gute Nacht!" Welch rührende Botschaft. Das so viel Gefühl von ihren Anhängern nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Yvonne Catterfeld: Ihre Fans sind gerührt!

Wie unter dem Post von Yvonne deutlich wird, hat sie damit bei ihren treuen Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Du bist so schön und eine großartige Sängerin" sowie "Du bist ein echtes Vorbild". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!