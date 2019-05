Yvonne Catterfeld: DIESES Foto ist eine Sensation!

Reddit this

Obwohl eigentlich dafür bekannt ist, dass sie so gut wie nie private Schnappschüsse aus ihrem Leben teilt, postet die nun ein Foto via , welches bei ihren Fans für mächtig Aufsehen sorgt...

Yvonne Catterfeld postet Familienfoto

Pünktlich zum Vatertag postet Yvonne nun einen niedlichen Schnappschuss ihrer kleinen Familie. Darauf zu sehen sind ihr Mann und ihr süßer Nachwuchs. Dazu kommentiert Yvonne: "Dass du zwei so glückliche, besondere, witzige, intelligente und hübsche Kinder hast, muss dann wohl doch auch an Dir liegen... Happy Father‘s day!" Wie süß! Das so ein Schnappschuss von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Yvonnes Fans sind begeistert

Wie unter Yvonnes Foto deutlich wird, hat sie mit ihrem Post bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Was für ein schönes Bild!! Süß!" sowie "Wie süß du das geschrieben hast Yvonne! Ich wünsche Oliver einen schönen Vatertags Abend!" Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Mal sehen, wann uns Yvonne mit dem nächsten Familien-Schnappschuss überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt!