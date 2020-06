Yvonne Catterfeld: Geheime Entschuldigungsmail an "The Voice"-Teilnehmer

In der Mail möchte sich Yvonne bei dem "The Voice"-Teilnehmer erklären und sich für ihre Entscheidung im vergangenen Jahr entschuldigen. So schreibt sie laut "Bild": „Ich weiß mir leider keinen anderen Weg, als dir auf diesem Weg eine Nachricht vermitteln zu lassen, weil ich den anderen leider verbaut habe. Zwar nicht alleine, aber ich hätte das Blatt wenden können. Es hat sich zwar keiner umgedreht, aber ich möchte, dass du weißt, dass sowohl Michi als auch ich kurz davor waren." Ehrliche Worte die Julien zum Nachdenken anregten. Vor allem die Tatsache, dass sich Yvonne nach einem Jahr an ihn erinnern konnte rührte den 20-Jährigen.