Yvonne Catterfeld: Große Angst im Urlaub!

Wie etliche andere Promis macht Yvonne Catterfeld (38) gerade Urlaub im Schnee. Skifahren, Hüttengaudi und Rodeln - das alles gehört zu einem guten Winterurlaub dazu. Letzteres war es jetzt jedoch, was Yvonne Catterfeld Nerven kostete.

In ihrer Instagram-Story teilt die Sängerin den Angst-Moment mit ihren Followern. In einem Video zeigt sie die vereiste Piste. Dazu schreibt sie "Angst".

Yvonne Catterfeld: "Das war mir jetzt zu heftig"

"Die Rodelpiste ist so vereist und es geht so nach unten, dass ich mich jetzt ein zweites Mal nicht mehr getraut habe. Das war mir jetzt zu heftig. Aber ich habe einen schönen Ausblick", erzählt Yvonne Catterfeld aus dem Off des Videos.

Yvonne Catterfeld: Geheime Entschuldigungsmail an "The Voice"-Teilnehmer

"Also man sieht es nicht aber mit dem Schlitten würde ich dann irgendwann wieder unten im Tal ankommen. Das war mir heute einfach zu heftig. Und meine Schuhe zu glatt."

Yvonne Catterfeld fährt mit der Gondel wieder ins Tal

Man mag es kaum glauben, aber in Yvonne Catterfelds Stimme schwingt tatsächlich ein wenig Angst mit, als sie über die Rodelpiste spricht. Auch, wenn Rodeln zunächst harmlos klingt - jeder, der schonmal im Skigebiet eine der langen Schlitten-Strecken genommen hat weiß, wie gefährlich das sein kann und kann Yvonne Catterfelds Angst mit Sicherheit nachvollziehen.

Und damit auch ihren nächsten Story-Post: Die 38-Jährige hat sich wieder in die Gondel gesetzt, um damit ins Tal zu fahren. "Der bequeme Weg nach unten", schreibt sie zu ihrem Post. Bevor Yvonne Catterfeld sich noch verletzt hätte, ist das am Ende nicht nur der bequemere, sondern auch der bessere Weg!