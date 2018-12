Yvonne Catterfeld: Jetzt lüftet sie ein süßes Geheimnis!

Die letzten Wochen waren bei alles anders als ruhig. Schließlich musste Yvonne mit ihren Juroren-Kollegen bei "The Voice" um die Gunst der Kandidaten buhlen. Umso schöner somit die neuste Nachricht der ...

Yvonne Catterfeld: Traurige "The Voice"- Enthüllung!

Yvonne überrascht mit süßer Beichte

Obwohl Yvonne durch ihren Juroren-Job alle Hände voll zu tun hatte, ließ sie die Weihnachtsplanung nicht außer Acht. So verrät die Beauty bei Leute heute: "Ich liebe Weihnachten. Und wir werden so ein bisschen rumreisen von Familie zu Familie. Wir haben ja unsere Familie, dann noch eine Patchwork-Family, und wir wollen natürlich mit allen Zeit verbringen." Was für ein schöner Einblick in Yvonnes Familienleben. Doch damit nicht genug. Vor allem Yvonnes Kind, Charlie Wnuk, steht für Yvonne im Fokus des Weihnachtsgeschehens...

Yvonne sind die Kinder wichtig!

"Und gerade mit Kind ist es natürlich sowieso eigentlich am schönsten. Also ich freue mich jetzt schon wie Bolle auf Weihnachten", fügt Yvonne hinzu und zeigt dadurch: Sie ist und bleibt eine echte Power-Mami. Ob uns Yvonne in der Weihnachtszeit mit ein paar süßen Familienschnappschüssen via "Social Media" überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!