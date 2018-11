Yvonne Catterfeld: MEGA Neuigkeiten! Ihre Fans sind aus dem Häuschen!

Für könnte es momentan nicht besser laufen. Aktuell ist die Beauty dabei zu sehen, wie sie bei "The Voice" mit den anderen Juroren die Kandidaten ganz genau unter die Lupe nimmt. Nun die nächsten Neuigkeiten...

Yvonne Catterfeld: Jetzt lüftet sie ein süßes Geheimnis!

Yvonne Catterfeld lässt die Bombe platzen

Via " " teilt Yvonne nun die freudige Nachricht mit ihren Fans und berichtet, dass sie im neuen "Tabaluga"-Film als Synchronsprecherin zu hören ist. So erklärt Yvonne: "Endlich ein paar Fotos von der Tabaluga Premiere. Ihr werdet in diesem zauberhaften großartigen Film Wincent Weiss und mich sprechen und zusammen singen hören...uns aber wahrscheinlich gar nicht erkennen. Unglaublich, wie gut das passt, wenn man weiß, dass wir alles getrennt voneinander aufgenommen (!) und uns erst danach kennengelernt haben. Ein ganz besonderer Mensch! Mehr bald...eure Yvonne." Das solch eine Nachricht nicht lange unentdeckt bleiben, ist klar!

Yvonnes Fans sind begeistert!

Wie unter dem Post von Yvonne deutlich wird, können ihre Fans schon jetzt kaum abwarten, ihr Idol in dem Film zu hören. So kommentieren sie: "Toll das Du da mit machst." sowie "Bin so gespannt auf den Film." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum. Wann der Film erscheinen wird, wollte Yvonne in ihrem Post nicht verraten, wir freuen uns aber schon jetzt!