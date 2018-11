Yvonne Catterfeld: Schnappschuss enthüllt traurige Wahrheit!

Reddit this

Bereits zum dritten Mal ist (38) in der Jury von „The Voice of Germany“ dabei. Mit ihrer zurückhaltenden, aber stets professionellen und charmanten Art kommt sie bei den Talenten und beim Publikum gleichermaßen an. Aber auch bei ihren Kollegen? Da wird sie immer mehr zur Außenseiterin...

Wird Yvonne Catterfeld zur Außenseiterin?

Die vier Jungs springen von ihren Sesseln auf, jubeln ihren Favoriten laut zu und hauen freche Sprüche raus. Wesentlich entspannter und gelassener präsentiert sich da die einzige Frau der Runde: Yvonne Catterfeld hat offensichtlich nicht so großes Interesse daran, sich von der fast schon kindischen Hysterie ihrer Sitznachbarn anstecken zu lassen. Stattdessen lässt sie immer wieder durchblicken, dass sie es nicht nötig hat, sich in den Vordergrund zu drängeln – sie will schließlich mit ihrem „Können“ überzeugen.

Klar, alle Coaches versuchen, sich gegenseitig zu batteln, damit sich die Talente für ihr Team entscheiden – und natürlich auch, um für Unterhaltung zu sorgen. Doch mit Yvonnes eher leisem Stil können die Herren offenbar nicht wirklich gut umgehen.

Kein leichtes Spiel mit den "The Voice"-Kollegen

Sie wird immer mehr zur Außenseiterin. Das wird auch auf einem zufällig entstandenen Schnappschuss deutlich, den Michael Patrick Kelly gerade bei Instagram veröffentlichte. Auf dem fröhlichen Gruppen-Selfie grinsen die Fantas, und er in die Kamera. Yvonne sitzt abseits, wendet sich von den anderen ab, als würde sie nicht dazugehören.

Auch bei anderen -Späßen ist sie außen vor. Während Michael Patrick, die Fantas und Mark auf zahlreichen Insta-Postings zeigen, wie gut sie sich untereinander verstehen, fallen Fotos mit der 38-Jährigen eher spärlich aus. So kommentierte Mark ein gemeinsames Bild von sich und Michael Patrick mit den Worten: „Lolek und Bolek are reunited.“

Yvonne Catterfeld spricht Klartext

Auch Michi zeigte sich mit dem Kelly-Family-Mitglied auf einem Insta-Pic und schrieb dazu: „Meet the Cosmic Twins.“ Fun-Fotos mit Yvonne haben auf Instagram dagegen Seltenheitswert.

„Es wird schon mit sehr harten Mitteln gekämpft“, sagt Yvonne über „The Voice“. Einschüchtern lässt sie sich aber von nichts und niemandem. Sie will die Staffel gewinnen. Und dafür muss sie ja auch keine neuen Freundschaften knüpfen...

Die bedrückenden Bilder seht Ihr im Video: