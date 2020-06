Yvonne Catterfeld: Sie trauert um ihren toten Freund

Sie postete eine Collage aus Bildern, die sie und Andreas Schmidt 2010 beim Dreh zu "Das Mädchen auf dem Meeresgrund" zeigen. Dazu schrieb sie einen emotionalen, langen Text.

"Liebes "Schmittchen", ich höre dein ansteckendes herzhaftes Lachen, deine Stimme, als du "Falling slowly" mit mir in der Kajüte sangst..ich erinnere mich an deine Herzlichkeit, deinen Idealismus für Figuren und Bedingungen nicht nur für Schauspieler, deinen Kampfesgeist...einen großartigen Charakterdarsteller und einen wundervollen liebevollen, liebenswerten Menschen! Was zurückbleibt ist deine Familie, denen ich viel Kraft wünsche!! Mir bleiben die Erinnerungen an 4 Filme und damit ein klein wenig Lebenszeit mit dir...du wirst uns fehlen! Und du fehlst hier am Set..."