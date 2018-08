Huch, haben wir da etwa alle was verpasst? Gerade erst überraschte Yvonne Catterfeld ihre Fans noch mit der schönen Nachricht, dass momentan an ein paar neuen musikalischen Arbeiten sitzen würde. Jetzt die nächste Sensation! Auf einem süßen Foto präsentiert uns Yvonne jetzt ihren süßen Baby-Bauch! Ist die Sängerin etwa erneut schwanger?

Yvonne Catterfeld zeigt sich ungewohnt frech

Yvonne Catterfeld: Schwanger?

Via " " teilt Yvonnen nun ein Bild von sich, auf dem sie mit einem deutlichen Baby-Bauch zu sehen ist. Das dieses Bild nicht nur bei ihren Fans für jede Menge Aufsehen sorgt, ist klar. Hat uns Yvonne etwa eine weitere Schwangerschaft verschwiegen? In dem "Post"-Kommentar gibt es die Auflösung. Die Schönheit schreibt: "Gerade durch @yvonnexcatterfeld wiederentdeckt...da war ich etwa im 8. Monat schwanger und auf der @gala_magazin Party bei der Berlinale..." Eine Schwangerschaft kann somit ausgeschlossen werden. Ihre Fans freuen sich allerdings trotzdem über das Foto...

Yvonne Catterfeld: Ihre Fans sind von dem Schwangerschaft-Schnappschuss begeistert!

Wie unter Yvonnes Post deutlich wird, hat sie bei ihren Followern mit ihrem süßen Babybauch-Bild voll ins Schwarze getroffen. So heißt es unter dem Bild: "in wirklich zauberhaftes Bild und schon wieder so lange her" sowie "Ich liebe dieses Foto". Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Ob uns Yvonne wohl demnächst mit noch mehr Schnappschüssen dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...