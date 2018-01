Alles aus! Yvonne Catterfeld (38) verkündete jetzt selbst, dass sie einen radikalen Schlussstrich ziehen wird und sich trennt. Und zwar sofort!

Yvonne Catterfeld macht Schluss!

Damit macht die 38-Jährige aber nicht Schluss mit ihrem Partner Oliver Wnuk (42), sondern mit dem Internet - gewissermaßen. Denn: Yvonne Catterfeld verabschiedet sich am Dienstagmorgen sowohl auf Facebook als auch auf Instagram von ihren Fans! Die nächsten drei Monate gönnt sich die Sängerin eine Social-Media-Auszeit!

"Das ist jedenfalls die perfekte Jahreszeit, um sich ein wenig zu 'verkriechen', nicht jeden Tag sich Instagram verpflichtet zu fühlen, sich auf das Leben und die Lieben zu konzentrieren, kreativ zu werden in der Stille und Ruhe", schreibt Yvonne Catterfeld auf Instagram.

Ihre Fans gönnen Yvonne Catterfeld die Pause

Dennoch verspricht sie ihren Anhängern: "Ich lass euch aber hin und wieder hineinblicken in Blicke von außen und Fotos, die ihr alle noch gar nicht kennt [...]."

Damit nicht totale Funkstille auf ihren Profilen herrscht, wird Yvonne Catterfeld also ab und zu ein altes Foto posten. Obwohl das mit Sicherheit nicht das Gleiche ist wie die täglichen Szenen aus ihrem Leben, die Yvonne Catterfeld sonst mit ihren Fans geteilt hat, gönnen diese ihrem Idol die Pause!

"Auszeit und Freizeit muss auch mal sein!", schreibt ein Fan. "Ich wünsche dir eine schöne Zeit mit deiner Familie", ein anderer.

Yvonne Catterfeld: "Die nächsten drei Monate mach ich einfach mal frei"

Dass ihre Fans ihr den Abstand vom Trubel der digitalen Welt gönnen, macht Yvonne Catterfeld den Abschied sicher leichter. Die letzten Worte an ihre Follower: "Ich tauche hiermit mehr ins Jetzt und lasse euch an der Vergangenheit teilhaben oder melde mich in den Storys...aber die nächsten drei Monate mach ich einfach mal frei."