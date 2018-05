Yvonne Catterfeld: Wunderschöne Neuigkeiten

Yvonne Catterfeld ist regelrecht untergetaucht. In den vergangenen Monaten ist es ruhig um das TV-Sternchen geworden. Nun ist sie wieder zurück und hat für ihre Fans gleich eine tolle Nachricht.

Die ehemalige GZSZ-Darstellerin ist nämlich bald wieder im Fernsehen zurück. Bei Instagram postete Yvonne Catterfeld von den Dreharbeiten für einen neuen Wolfsland-Krimi.

Yvonne Catterfeld ist zurück

In der vergangenen Zeit hat sich Yvonne Catterfeld eine Auszeit genommen, denn sie wollte sich mehr Zeit für ihre Familie nehmen. „Nach fast 5 Monaten Auszeit und wertvoller #famylitime war heute Drehstart von WOLFSLAND im „Spusi“ (der weiße Sack;-) am 24.5. läuft übrigens der 3. Film unserer Reihe und am 31.5. bereits der 4. in der ARD....“, schreibt Yvonne Catterfeld in einem Post bei Instagram. Und weiter: „Das braucht man auch um wieder richtig durchstarten zu können.“

Yvonne Catterfeld hat nun wieder viel zu tun, denn die Dreharbeiten nehmen viel zeit in Anspruch - Lebensgefährte Oliver Wnuk und Söhnchen Charlie müssen wohl erstmal auf sie verzichten. Die beiden Krimis laufen übrigens schon bald im Fernsehen, denn Ende Mai laufen die Filme in der ARD.