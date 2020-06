Yvonne Schröder: Die GNTM-Zweite ist wieder schwanger

Via Instagram enthüllte sie jetzt die frohe Neuigkeit. "Kleine Weekend Überraschung", schreibt sie. "Es gibt doch für alles eine Erklärung und das ist mein kleines Geheimnis seit mehreren Wochen. So langsam fängt mein Bäuchlein an zu wachsen und ich freue mich riesig. Die ersten drei Monate ging es mir nicht ganz so gut wie bei meiner ersten Schwangerschaft, doch langsam geht es bergauf. Wir wissen auch schon, was es wird. Doch das bleibt noch unser Geheimniss. Papa und ich freuen uns riesig auf dich, vor allem dein großer Bruder, der nur noch Baby sagt."

Yvonne Schröder belegte 2006 den zweiten Platz hinter Lena Gercke (27) bei "Germany's Next Topmodel". Seit 2012 ist sie mit Fußball-Profi Tim Kister (28) verheiratet. Wann ihr zweites Baby zur Welt kommen wird, hat sie bisher noch nicht verraten.