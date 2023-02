Yvonne Woelke: Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

Iris Klein trug ihre Ehe-Krise mit Peter Klein von Anfang an öffentlich in ihrer Instagram-Story aus. Mit immer neuen Vorwürfen gegen Peter und Yvonne meldete sich die Mutter von Daniela Katzenberger bei ihrer Community. Yvonne selbst hielt sich jedoch bis jetzt noch zurück. Nun platzte jedoch auch der vermeidlichen Affäre von Peter Klein der Kragen und sie meldete sich mit einem Gegenschlag gegen all die Gerüchte in ihrer Instagram-Story zu Wort: