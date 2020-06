Zac Efron als sexy Tarzan auf Hawaii

Und dazu hat er derzeit ziemlich viele Gelegenheiten.

Der einstige "High School Musical"-Star ist aktuell auf Hawaii, wo er den Film "Mike and Dave Need Wedding Dates" dreht. Offenbar ist sein neuer Job aber auch mit ziemlich viel Freizeit verbunden. Denn auf Instagram zeigt sich Zac Efron beim Springen vom Wasserfall, wie er mit Tigerhaien taucht oder in Tarzan-Manier auf Lianen schwingt ja, und immer ist er dabei Oberkörper frei!

Der 27-Jährige postete außerdem einen sexy Clip, auf dem in Slow Motion zu sehen ist, wie er von der Liane langsam ins Wasser gleitet. Seine Fans schmelzen bei diesem Anblick nur so dahin.

Zu schade, dass Zac Efron fest vergeben und total verliebt in seine Freundin Sami Miro ist. Die beiden geben jedenfalls ein tolles Paar zusammen ab!