Zac Efron: Seine neue Frisur spaltet die Gemüter

Ob die Justin-Bieber-Gedächtnis-Fisur bei "High School Musical" oder später mit auf den Punkt getrimmter Frisur - die Mähne von saß immer! Umso überraschender ist deswegen sein neuster Look!

Zac Efron: Überraschende Liebes-Beichte!

Zac Efron trägt jetzt Dreadlocks!

Zac Efron hat sich jetzt tatsächlich für Dreadlocks entscheiden. Das Ergebnis präsentiert er auch gleich seinen Followern. "Nur zum Spaß", schreibt er amüsiert dazu. Seine Fans finden den Look aber weniger witzig...

Ein Beitrag geteilt von Zac Efron (@zacefron) am Jul 5, 2018 um 10:24 PDT

Zac Efron: Seine Fans gehen auf die Barrikaden

Die Instagram-User sind überhaupt nicht begeistert von dem neuen Frisur-Experiment von Zac Efron. Die wollen ihren alten Star zurück. "Oh nein, Baby! Was amchst du?", "Ich hoffe, dass meint der nicht ernst" oder "Furchtbar! Hoffen wir, dass er die Phase bald überstanden hat", kommentieren sie. Vielleicht geht ihr Wunsch ja in Erfüllung...