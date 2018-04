Zac Efron: Überraschende Liebes-Beichte!

Welch süße Nachrichten von TV-Schnuckelchen Zac Efron! Obwohl der Schauspieler sein Privatleben größten Teils geheim hält, sorgt er nun bei seinen Fans mit einer süßen Liebes-Botschaft für jede Menge Aufmerksamkeit...

Zac Efron: Vorzeige-Bruder

Trotz strömenden Regen ließ es sich Zac Efron nicht nehmen, seinen kleinen Bruder bei dessen Lauf beim Boston-Marathon zu unterstützen. Während Zacs Bruder Dylan auf die Ziellinie zu steuerte, empfing ihn der Baywatch-Star mit offenen und feuerte ihn an durchzuhalten. Dabei war Zac sogar so begeistert von der Leistung des 26-Jährigen, dass er diese mit seinen Fans bei "Facebook" teilen musste...

Zac Efron: Süße Liebes-Botschaft

In einer süßen Liebes-Beichte erklärte Zac seinen Followers: "Welchen Sinn haben alle Ziellinien, die wir im Leben überqueren, wenn da niemand ist, mit dem wir feiern können?' - Ich werde an jedem Deiner Ziele auf Dich warten, von jetzt an bis in alle Ewigkeit, Bruder!" Ehrliche Worte, die Zacs tiefe Gefühle gegenüber seinem Bruder zum Ausdruck bringen. Kein Wunder also, dass auch seine Anhänger so liebe Zeilen nicht unkommentiert lassen. So schreiben sie: "You’re amazing!!" sowie "You are awesome!". Einfach nur rührend…