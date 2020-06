Zac Efron und Ashley Tisdale: Geht da was?

Am Wochenende waren Zac Efron und Ashley Tisdale turtelnd in Malibu unterwegs. Sie scherzten und neckten sich die ganze Zeit am Strand. Er hält sie fest im Arm, nimmt sie sogar auf seine Schultern und trägt sie so aus dem Haus.

Aber die Angelegenheit ist prekär: Zac Efron war viele Jahre mit Vanessa Hudgens zusammen. Die ist wiederum eine sehr gute Freundin von Ashley Tisdale. Was wird wohl Vanessa zu den Turtelbildern ihres Ex' und ihrer guten Freundin sagen? Bestimmt nicht, dass das eine ganz normale Geburtstagsfeier zum 26. von Ashley Tisdale war, so wie es beide behaupten.

Ashley versuchte dann zu Hause angekommen den Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen und twitterte. "So happy, dass Zacary es zu meiner Geburtstagsparty geschafft hat!!! Er ist mein Bruder/bester Freund!!!" Ja nee, ist klar!