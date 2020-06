Zahia Dehar: Sexy Nackt-Auftritt der "EX" Ribery-Prostituierten"!

Denn sie zog sich nicht zurück, sondern nutzte die mediale Aufmerksamkeit, um sich in der Modebranche einen Namen zu machen.

Mit Hilfe von Star-Designer und Zahia-Fan Karl Lagerfeld brachte sie ihre erste Dessous-Kollektion auf den Markt und schaffte es 2012 damit sogar bis auf die Laufstege der Pariser Fashion-Week.

Inzwischen ist die Ex-Prostituierte in der Modehauptstadt richtig angekommen. Erst letzte Woche eröffnete sie dort ihren ersten eigenen Shop in einem transparenten Nackt-Outfit. Ihre sexy Dessous kommen anscheinend nicht nur auf den französischen Laufstegen gut an.

