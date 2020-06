Zayn Malik: Der Ex-"One Direction"-Star will einen Universitäts-Abschluss machen

Das verriet er im Interview mit „Sunday Times“, wo er ein Plädoyer für Bildung abhielt, die eines der wichtigsten Güter der Welt sei. Der 23-Jährige möchte „einfach dasitzen und bei einer Vorlesung zuhören“. Auf seiner Karriere als ehemaliges Boygroup-Mitglied und angehender Soloact möchte sich Zayn Malik nicht ausruhen.

In einem universitären Abschluss sieht er auch einen enormen Vorteil, wenn es mal um die Ausbildung seiner eigenen Kinder geht: „Wenn meine Kinder mich später einmal fragen und ich ihnen zu sagen versuche, dass sie in die Schule gehen sollen, können sie sich umdrehen und zu mir sagen: ‚F*** dich Dad, du warst in einer Band!‘ Dann kann ich zurückschlagen und sagen: ‚Entschuldige mal, ich bin zur Schule gegangen und habe meinen Abschluss gemacht. Also müsst ihr definitiv eure Hausaufgaben machen!'“

Von seinen Plänen, bald als Student die Universität zu besuchen, ist sicher auch Freundin Gigi Hadid begeistert. Bleibt abzuwarten, ob es bei dem Vorsatz bleibt, oder der Sänger wirklich bald im Hörsaal anzutreffen ist...