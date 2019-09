ZDF-Fernsehgarten: Nächster Wirbel um Comedian-Auftritt

Neuer Aufreger im !

Rund vier Wochen ist es her, dass Comedian Luke Mockridge mit seinem Auftritt im "Fernsehgarten" für einen Skandal sorgte - jetzt gibt es erneut Ärger rund um einen Comedy-Gast:

"Der ZDF Fernsehgarten hat bei mir verschissen!", tobt Comedian Faisal Kawusi.

Er tobt vor Wut: Faisal Kawusi wird aus dem Fernsehgarten geschmissen. Foto: Faisal Kawusi / Facebook

Nach Mockridge-Skandal: Comedian Faisal Kawusi fliegt aus dem ZDF-Fernsehgarten

Wie Comedian Faisal Kawusi in einem Video auf verkündet, wurde er nur rund zwei Tage vor seinem geplanten Auftritt in dem ZDF-Format aus der Show geschmissen: So habe ihn der Sender kurzum wieder ausgeladen!

Um einen erneuten Skandal à la Luke Mockridge zu verhindern, hätte das ZDF seinen Auftritt kurzerhand abgeblasen:

"Die haben knallhart abgesagt, wahrscheinlich weil die sich in die Hose geschissen haben", so Kawusi empört, "Luke, das ist alles deine Schuld, alles wegen dir, Bruder. Du gehst überall hin, machst irgendeine Scheiße und dann bin ich der Gef***te und darf da nicht mehr hin. Danke für nichts."

Und das, wettert Faisal Kawusi weiter, obwohl er in dem Format bereits erfolgreich aufgetreten sei:

"Ich war total professionell, habe meinen Job abgeliefert, so wie ich es immer mache."

Nach seinem Rauswurf werde er nicht wieder im Fernsegarten auftreten:

"Um es mit den Worten einer sehr, sehr entspannten Moderatorin zu sagen: 'Never ever again. Shame on you!'", erklärt der Comedian in Anspielung auf die damalige Reaktion von Andrea Kiwi auf den Mockridge-Auftritt.

Nach Kawusi-Kritik: Das sagt das ZDF zum Rauswurf

Harte Vorwürfe, die sich der "Fernsehgarten" so nicht gefallen lassen will - so kommentiert das Format einen kritischen Post auf seiner Instagram-Seite:

"Am Donnerstag wurde der 'Fernsehgarten'-Redaktion der Text für den Auftritt von Faisal Kawusi vom Management zugeschickt. Nach Einschätzung der Redaktion ist dieser inhaltlich für ein Familienprogramm am Sonntagvormittag nicht geeignet."