Große Trauer um eine TV-Legende! ZDF-Moderator Carl Weiss ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren.

Carl Weiss war der erste "heute"-Moderator

Carl Weiss war der allererste "heute"-Moderator. Am 1. April 1963 um 19.35 Uhr war er in der ersten Sendung zu sehen - übrigens auch der erste Sendetag des ZDF. Damit war er nach dem Gründungsintendanten Karl Holzamer das zweite Gesicht, das im Sender überhaupt zu sehen war.Von 1963 bis 1978 war er im ZDF als Korrespondent unterwegs. Zunächst in Hongkong und Saigon, danach in London und schließlich in Washington.

1978 wechselte Carl Weiss zum ARD. Dort arbeitete er als Programmkoordinator. Fünf Jahre später leitete er das ARD-Studio Brüssel.

1992 kam er zum ZDF zurück und moderierte fünf Jahre lang die Sendung "Damals - vor vierzig Jahren".