ZDF-Sportreporter Eberhard Figgemeier ist tot!

Große Trauer in der TV-Welt! Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb ZDF-Sportreporter Eberhard Figgemeier im Alter von nur 73 Jahren!

-Sportreporter Eberhard Figgemeier ist tot! Am vergangen Sonntag schloss der Sportrepoter für immer seine Augen. Das ZDF meldete sich bereits im einem ersten Statement zu seinem Ableben zu Wort.

Eberhard Figgemeier feierte beim ZDF Mega-Erfolge

Eberhard Figgemeier war aus der ZDF-Sportberichterstattung nicht wegzudenken. Über Jahrzehnte begleitete der Journalist das Publikum durch -, Tennis- und Eiskunstlaufevents. Ebenfalls war er als Programmchef maßgeblich an der Produktion der Olympischen Spiele zwischen 1996 und 2008 beteiligt. Zudem arbeitete er zwischenzeitlich als Leiter des "Aktuellen Sportstudios". Nun schloss der Reporter am vergangen Sonntag für immer seine Augen. Via Social Media drücken eine Vielzahl von Menschen ihre Anteilnahme zu seinem Ableben aus.

Eberhard Figgemeier hinterlässt eine Lücke

"Wie ich gerade in der ZDF Sport-Reportage erfahren habe, ist letzte Nacht Eberhard Figgemeier verstorben. Erinnere mich an seinen live Kommentar der Heysel Katastrophe. Er war einer der Guten", heißt es von einem "Twitter-User". Und auch der ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann erklärte in einem Statement, welches auf der Seite des Senders veröffentlicht wurde: ""Eberhard war ein gradliniger, offener und sehr geschätzter Kollege. Ich habe immer seinen Rat geschätzt."

Woran Eberhard Figgemeier starb, ist nicht bekannt.

