Zoe Stavri: Bloggerin & Feministin backt Brot mit Scheidenpilz statt Hefe

Ja, richtig gelesen: Sie backt ein Brot mit ihrem Scheidenpilz.

Sex, Ekel und Kontroverse verkaufen sich schließlich gut und so lässt Zoe die halbe Welt an ihrem Back-Experiment Schritt für Schritt teilhaben. So beschreibt sie, wie sie mit ihrem Dildo eine Art Abstrich machte und das dann in ihren Teig rührte. Teig abdecken und fertig. Und tatsächlich hatte sie 36 Stunden später einen fertigen Sauerteig. Der Teig ging in den Ofen und das Brot ging auf.

Natürlich gab es auf dieses Ekelprojekt nicht nur positive Reaktion und sie wurde teilweise heftig beschimpft. Sie kontert: "Mit den Dingen, die ihr täglich esst passieren wahrscheinlich eine Menge Dinge die viel widerlicher sind, als leichte Spuren von Scheidenpilz in einem Brot." Und auch wenn es zunächst abstoßend klingt, mag sie mit der Einschätzung sogar recht haben.