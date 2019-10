Zombie Boy: Doch kein Selbstmord! Die Todesursache steht endlich fest

Reddit this

Im August 2018 kam Rick Genest bei einem Sturz vom Balkon ums Leben. Lange hieß es, dass der als „Zombie Boy“ bekannte Tattoo-Star Suizid beging. Nun steht allerdings die offizielle Todesursache fest.

Es war kein Selbstmord

Am Montag gaben die Ermittler auf der Website „Bureau du Coroner Québec“ bekannt, dass die Untersuchungen abgeschlossen sind. „Rick Stephan Genest ist an einem Schädel-Hirn-Trauma infolge eines Sturzes von einem Balkon in der dritten Etage eines Wohnhauses gestorben. Es handelt sich um einen Unfalltod“, heißt es dort. Der 32-Jährige beging demnach keinen .

Im Blut des Models fand man nicht nur Spuren von Cannabis, sondern auch von Alkohol. Freunde des jungen Mannes wissen, dass er sich zum Rauchen gerne auf das Balkongeländer setzte. Es ist also davon auszugehen, dass er versehentlich aus dem dritten Stock in die Tiefe stürzte.

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich ausweglosen Lebenslagen.

