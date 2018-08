Rick Genest alias Zombie Boy: Selbstmord mit 32 Jahren!

Er war eines der außergewöhnlichsten Models der Welt: Rick Genest alias Zombie Boy. Jetzt ist er im Alter von nur 32 Jahren gestorben.

Rick Genest: Es war offenbar Selbstmord

Wie unter anderem von "narcity.com" berichtet, wurde Rick Genest am Mittwoch tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er soll begangen haben. Es ist ein Schock für Familie, Freunde und Fans!

schreibt voller Trauer bei Twitter: "Der Selbstmord meines Freundes Rick Genest, Zombie Boyist mehr als erschütternd. Wir müssen härter arbeiten, um die Kultur zu verändern, um die mentale Geusnheit in den Vordergrund zu bringen und das Stigma auslöschen, dass wir nicht darüber reden können. Wenn du leidest, ruf einen Freund oder deine Familie an. Wir müssen uns gegenseitig schützen!"

Rick Genest wurde als Zombie Boy gefeiert

Mit seinem speziellen Look, schaffte Rick Genest als Zombie Boy seinen Durchbruch. Der Artdesigner von Lady Gaga wurde auf ihn aufmerksam und so spielte er auch in dem Video "Born this Way" mit.

Sein erstes Tattoo ließ er sich schon mit 16 stechen, es war ein Motiv eines Jolly Rogers, also einer Piratenflagge. Mit 19 entschied sich Zombie Boy dazu, seinen Körper mit dem Motiv einer Leiche zu tätowieren. Auslöser war ein Hirntumor, der bei ihm im Alter von 15 Jahren diagnistiziert wurde.

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich auswegslosen Lebenslagen.