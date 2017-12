Zoo tötet gesunde Braunbären!

Einfach nur schrecklich! Ein Zoo in Dänemark hat Braunbären getötet – und das, obwohl die Tiere kerngesund waren.

Der Zoo in Aalborg hat zwei Braunbären getötet, weil keine artengerechte Haltung möglich war. "Das Gehege, das wir haben, bietet Braunbären keine Möglichkeiten. Sie können keine Steine wenden oder nach Futter suchen. Sie können sich nicht so verhalten, wie es Bären normalerweise tun“, sagte ein Tierpfleger gegenüber dem TV-Sender TV2.

Da die Tiere sehr alt waren, gab es keine Möglichkeit, diese in einen anderen Zoo unterzubringen. Die User im Netz zeigten sich fassungslos. „Das ist geschmacklos, dass ihr so tut, als käme das als eine Überraschung. Den Bären ging es bei euch seit vielen Jahren schlecht", heißt es in einem Kommentar. Nicht bekannt bisher ist, wie genau die Bären getötet wurden.