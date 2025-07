Zsolt Sandór Cseke: Doppelbelastung während "Let's Dance" – jetzt vermeldet er einen Erfolg!

In seiner Instagram-Story teilte der Profitänzer nun voller Stolz: Die Prüfung ist bestanden, die Trainer-B-Lizenz im Tanzsport ist offiziell in der Tasche! Neben theoretischen Fächern musste er auch praktisch überzeugen – etwa mit detaillierten Choreografien in allen lateinamerikanischen Tänzen. Auch die Verschriftlichung der Tänze war eine Kompetenz, die zu seinem Prüfungsrepertoire gehörte.