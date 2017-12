Das britische Königshaus gab heute bekannt, dass Prinz William und Harry zu Ehren ihrer Mutter eine Gedenk-Statue errichten lassen werden. Diese soll auf dem Gelände des Kensington Palasts aufgestellt werden, um das Leben und Vermächtnis der verstorbenen Prinzessin Diana zu feiern.

Auch ein Bildhauer wurde bereits engagiert. Bis 2019 soll Ian Rank-Broadley die Statue fertiggestellt haben. Anschließend wird es eine feierliche Enthüllung geben.

“Wir sind so berührt von den netten Worten und Erinnerungen an unsere Mutter, welche so viele Menschen in den vergangenen Monaten teilten. Es wird deutlich, dass die Wichtigkeit ihrer Arbeit immer noch von so vielen in UK und auf der ganzen Welt gespürt wird, selbst zwanzig Jahre nach ihrem Tod”, erklärten die Söhne Dianas in einem Statement. “Ian ist ein extrem talentierter Bildhauer und wir wissen, dass er ein Kunstwerk und eine dauerhafte Würdigung unserer Mutter erschaffen wird. Wir freuen uns darauf, die Statue zu enthüllen, die es all den Besuchern des Kensington Palastes erlauben wird, sich an ihr Leben und ihr Vermächtnis zu erinnern.”

Prinzessin Diana starb am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris.