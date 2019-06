Zum 98. Geburtstag: Prinz Philip bricht alle Rekorde!

Reddit this

In letzter Zeit ist es aus gesundheitlichen Gründen ruhiger um Prinz Philip geworden. Umso schöner ist es, dass er pünktlich zu seinem 98. Geburtstag alle möglichen Rekorde bricht!

Heute feiert seinen 98. Geburtstag. Pünktlich zu seinem Ehrentag bricht er dabei sogar noch alle Rekorde! Denn mittlerweile ist der Ehemann von Queen Elizabeth der älteste britische Royal aller Zeiten.

Doch das ist noch nicht alles: Er ist außerdem der am längsten verheiratete britische Monarch. Die beiden feiern in diesem Jahr bereits ihren 72. Hochzeitstag. Das Paar gab sich am 20. November 1947 das Ja-Wort. Mit seinen 98 Jahren ist Philip außerdem der älteste noch lebende Urenkel von Königin Victoria.

Prinz Philip lässt es ruhig angehen

Bisher ist noch nicht bekannt, wie der Prinz seinen Geburtstag feiern wird. Da er vor einigen Tagen auf der öffentlichen Geburtstagsfeier seiner Ehefrau fehlte, kann man davon ausgehen, dass Philip es heute ebenfalls ruhig angehen und im kleinen Familienkreis feiern möchte.

Auf durfte er sich bereits über süße Glückwunsche von Prinz Harry, , und freuen. Sie gratulierten ihm mit einer Reihe von charmanten Fotos aus dem gemeinsamen Familienalbum. Hach!