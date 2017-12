Zusammenbruch auf der Bühne: Große Sorge um Chris Rea

Große Sorge um Musiker Chris Rea!

Der "Driving Home for Christmas"-Sänger brach am Samstagabend während eines Konzerts in Oxford auf der Bühne zusammen.

Wie Augenzeugen gegenüber der britischen Nachrichtenagentur PA erklärten, sei der 66-Jährige während eines Songs mit der Gitarre in der Hand zu Boden gefallen.

Das Konzert wurde nach dem Vorfall frühzeitig abgebrochen.

Eine Sprecherin der Rettungskräfte bestätigte zudem, dass ein Patient ins Krankenhaus gebracht worden und inzwischen stabil sei.

Erst im vergangenen Jahr hatte Chris Rea einen Schlaganfall erlitten, nach dem ihm auch das Gitarrespielen zunehmend schwerer fiel.

Nach 35 Auftritten hätte Rae auf seiner Tour noch zwei weitere Konzerte anstehen gehabt - es bleibt zu hoffen, dass der Sänger bald wieder ganz gesund ist!