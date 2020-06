Zweijährige Zwillinge nackt an Straßenrand gefunden

Als die Polizei die Identität der Zwillinge herausfand, probierten sie die Mutter zu verständigen. Diese wurde schlafend in ihrer Wohnung aufgefunden. Wie "dailymail.co.uk" berichtet, soll die Mutter von dem Verschwinden ihrer Kinder nichts bemerkt haben. Ihr drittes Kind, welches sich ebenfalls in der Wohnung befand, wurde in die Obhut der Großmutter gegeben. Die 18-jährige Mutter muss sich nun vor Gericht verantworten.