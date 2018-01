Zwei tote Babys in Kühltruhe entdeckt!

Eine schreckliche Tragödie hat sich in Sachsen-Anhalt ereignet. In Benndorf machten Ermittler eine grausame Entdeckung und haben zwei tote Babys in einer Kühltruhe entdeckt.

Nach dem schrecklichen Fund wurde die Mutter festgenommen. "Der Ex-Lebensgefährte der Mutter hatte die Beamten informiert“, sagte ein Polizeisprecher in der "Bild"-Zeitung.

In der Wohnung soll die Mutter alleine mit ihrer 13-jährigen Tochter gelebt haben - die 46-Jährige hat aber auch noch einen Sohn. Die Altenpflegerin soll an einer Immunschwäche leiden. "Bereits seit einem Jahr war sie krankgeschrieben, 2018 wollte sie eine Dialyse beginnen", sagte eine Bekannte in der "Bild".

Die Todesursache der beiden Babys ist noch völlig unklar und auch, ob die Kinder bei der Geburt noch gelebt haben, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Gerichtsmedizin untersucht die beiden Kinder derzeit.