Zweites Baby: Jetzt packt Lucas Cordalis aus!

Schon lange fragen sich die Fans, wann und noch ein Baby bekommen werden. Immer wieder tauchen Schwangerschaftsgerüchte auf und halten sich hartnäckig.

Lucas wünscht sich noch ein Baby

Nun spricht Lucas Klartext und verrät, was er von dem Thema hält. Er könne sich durchaus vorstellen, noch einmal Papa zu werden, verriet er gegenüber „BILD“. Aktuell sei es jedoch noch nicht so weit. "Man kann es zwar wollen und sich wünschen, aber man kann es nicht konkret planen. Sollten wir noch mal das Glück haben, ein weiteres Kind zu bekommen, wäre das wunderbar“, so der 51-Jährige.

Trotzdem sei er auch jetzt schon glücklich und ihm fehle nichts in seinem Leben. Ehefrau Daniela dürfte das ähnlich sehen. Sie machte vor einigen Tagen noch einmal humorvoll deutlich, dass sie tatsächlich noch nicht schwanger ist.