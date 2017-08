Hollywood-Star Joseph Bologna ist tot

Drei Jahre lang kämpfte US-Star Joseph Bologna gegen den Krebs - nun hat er den Kampf endgültig verloren. Sein Sprecher Matt Sherman bestätigte jetzt, dass der Hollywood-Star im Alter von 82 Jahren verstorben ist.

Joseph Bologna: Seit 1973 im Business!

Joseph Bologna kann auf eine lange Film-Karriere zurückblicken. 1973 spielte er im Film "Treffpunkt Central Park" - der Beginn seiner Karriere! Danach spielte er in weiteren bekannte Produktionen mit, wie z.B. "Ein Draufgänger in New York", Love is all there is" oder "Big Daddy" mit Adam Sandler.

Joseph Bologna war mit "Die Nanny"-Star Renée Taylor verheiratet

Auch in vielen Serien konnte man Joseph Bologna bewundern. Er hatte Auftritte in "Full House", "Eine schrecklich nette Familie", "Mord ist ihr Hobby" und "Die Nanny" mit. Dort stand er übrigens mit seiner eigenen Frau vor der Kamera. Denn der Schauspieler hat 1965 Renée Taylor geheiratet, die die Sylvia Fine spielte!

"Joseph hatte ein wunderschönes Leben und einen schönen Tod und hat die drei Jahre, die seit der Bauchspeichelkrebs-Diagnose vergangen sind, voll und dankbar erlebt", trauert seine Frau nun öffentlich.