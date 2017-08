Jogi Löw: Urlaub mit Ex-Frau Daniela?

Vor einem Jahr hatte der Fußball-Bundestrainer die Trennung von Daniela bekannt gegeben. Dennoch riss der Kontakt nie ab. „Wir stehen uns weiter sehr nahe“, sagte er stets.

Jetzt die Auszeit im Luxushotel am Fuschlsee in Österreich mit gemeinsamen Abendessen und anschließender Entspannung am Badestrand. Jogi ließ sich sogar gut gelaunt fotografieren: „Ich muss mir nur schnell ein Hemd anziehen …“ Ob die gute Laune von der Anwesenheit Danielas kommt? Ein Neustart der Liebe? Es wäre schön.

Romantik-Urlaub am See

Liebevolle Szenen spielten sich zwischen unserem Bundestrainer Jogi Löw und seiner Ehefrau Daniela im Hotel „Schloss Fuschl“ ab. Das Haus ist bei Liebespaaren sehr beliebt. Gut möglich, dass die romantische Atmosphäre des idyllisch gelegenen Schlosses mit Blick in die Berge auch Joachim Löw und seiner Daniela den Kopf verdreht hat.

Das Hotel „Schloss Fuschl“ hat eine besondere Geschichte. Hier wurden auch die berühmten „Sissi“-Filme mit Romy Schneider in der Hauptrolle gedreht. Es ist eine Kulisse, die perfekt zur Sensation des Sommers passt! Denn das Paar, um das es geht, ist offiziell gar keines mehr.

Jogi Löw: Drama um seine Ehe

Fast auf den Tag genau ein Jahr nachdem der Bundestrainer die Trennung öffentlich bekannt machte, entdeckte DAS NEUE BLATT ihn und Daniela jetzt exklusiv im Romantik-Urlaub am Fuschlsee in Österreich!

Joachim und Daniela lernten sich während ihrer Ausbildung kennen und lieben. 36 Jahre hielt ihre Beziehung Dann der Schock: Am 12.8.2016 gaben sie offiziell ihre Trennung bekannt. „Es gab keinen Auslöser. In letzter Zeit hatten wir das Gefühl, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit und Raum geben müssen, um ein paar Dinge zu überdenken“, begründete Jogi die Entscheidung.

Von Scheidung war nie die Rede

Daniela kümmerte sich auch nach der Trennung weiterhin um die Finanzen ihres Mannes. Räumlich blieben sie ebenfalls verbunden: Das gemeinsame Haus in Wittnau bei Freiburg gaben sie nie auf. Erst im November letzten Jahres sagte Jogi Löw zu uns: „Ich habe in Berlin manchmal Termine und dann bin ich hier. Aber mein Wohnsitz ist in Freiburg – nach wie vor!“ Genau wie der Wohnsitz seiner Frau.

Dass aus Liebe Freundschaft wird, ist keine Seltenheit. Und manchmal wird aus Freundschaft auch wieder Liebe …

