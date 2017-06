Michael Patrick Kelly: Kommt jetzt Baby Nr. 1?

Heute ist sein großer Abend! Wenn die Show "Sing meinen Song" bei VOX (Dienstag, 20.15 Uhr) über den Bildschirm flimmert, steht Michael Patrick Kelly im Mittelpunkt. Die Promis Moses Pelham, Gentleman, Mark Forster, Stefanie Kloß, Lena und The BossHoss geben seine größten Songs zum Besten. Doch der größte Hit seines Lebens steht Paddy Kelly wohl noch bevor: Ein Baby! Wird der Musiker bald zum ersten Mal Papa?

Michael Patrick Kelly: "Wir wollen eine Familie gründen."

Seit knapp vier Jahren ist Michael Patrick Kelly jetzt mit seiner Frau Joelle Verreet verheiratet. Sie ist seine Jugendliebe und die Frau fürs Leben. "Es war ein Traum. Ich kann neben ihr ganz ich selbst sein, sie ist ein Geschenk des Himmels für mich", erklärte Paddy Kelly erst vor zwei Jahren in einem Interview mit "blick.ch". Und auch direkt nach der Hochzeit erklärte er: “Wir sind sehr glücklich und wollen eine Familie gründen.” In den vergangenen vier Jahren war Michael Patrick Kelly aber viel unterwegs - und die Fans warten immer noch auf die süßen Baby-News. Doch das könnte sich bald ändern!

Michael Patrick Kelly: "Ich bin glücklich!"

In einem Interview mit dem Magazin "Gala" erklärte Paddy Kelly jedenfalls auf die Frage, ob er angekommen sei: "Ich werde dieses Jahr 40 und es fühlt sich für mich so an, als würde alles stimmen, sowohl privat als auch beruflich. Ich bin sehr glücklich. Klar gibt es Momente, wo man auch Stress hat, aber das gehört zum Leben dazu. Ich habe zwar viel erlebt, aber ich habe auch immer noch Träume und Ziele." Beruflich und privat schwebt Michael Patrick Kelly also auf Wolke Sieben. Und vielleicht wird dieses Glück ja auch bald von einem Baby gekrönt!

Michael Patrick Kelly: Seine Geschwister haben schon eigene Kelly Familys

Im Gegensatz zu Paddy Kelly, waren seine Geschwister in der Familien-Planung um einiges fleißiger! Patricia Kelly hat zum Beispiel zwei Kinder, Jimmy Kelly hat drei, Joey Kelly hat zwei Söhne und eine Tochter, Maite Kelly hat drei Töchter und Nesthäkchen Angelo Kelly hat sogar fünf Kids. Da wird es für Michael Patrick Kelly Zeit nachzulegen. Genug Erfahrung als Onkel hat der "Sing meinen Song"-Star jedenfalls....